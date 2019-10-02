Скачать
Среда, 02.10.2019
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Криклий приехал на инспекцию КПВВ "Чонгар" (Фото)
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)

Компания Microsoft анонсировала новые игры для сервиса Game Pass (Видео)

Компания Microsoft анонсировала новые игры для сервиса Game Pass (Видео)
16:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:На этот раз на ряду с относительно новыми играми в список попала признанная классика жанра постапокалипсис.

Компания Microsoft продолжает радовать подписчиков сервиса Game Pass новыми тайтлами. 

Первая игра в списке – атмосферная Dishonored 2, которую геймеры получат уже 3 октября.

Публика приняла ее сдержаннее оригинала, но все же вполне благосклонно. Рейтинг Xbox-версии тайтла на ресурсе Metacritic составляет 88/100. 

Второй на очереди – зомби-шутер World War Z, который предложит игрокам крошить живых мертвецов в морозной Москве уже 10 октября. Критики и геймеры отнеслись к боевику прохладно, его рейтинг составляет 73 балла из 100.  

Доступ к следующей игре в списке подписчики Game Pass получат в тот же день, что и в World War Z – 10 октября. Речь идет о семейном экшен-платформере Yooka-Laylee, созданном бывшими сотрудниками Rare. Рейтинг тайтла на Metacritic – 73/100. 

Еще чуть позже, 17 октября, в день релиза библиотеку пополнит романтическая Felix the Reaper, повествующая о непростых буднях Смерти. За разработку отвечала известная в кругах любителей квестов студия Daedalic Entertainment, которая создала игру Deponia. 

Не обделит Microsoft и фанатов японских игр: с 17 октября подписчики Game Pass смогут испытать классический рельсовый шутер Panzer Dragoon Orta, который дебютировал еще в 2002 году. На Metacritic рейтинг игры составляет 90 баллов из 100. 

Call of Duty: Mobile стартовала, владельцы PC обиженными тоже не останутся

На сладкое – еще одна классика. С 17 октября в Game Pass станет доступен народный хит Fallout: New Vegas за авторством Obsidian. Отличная возможность ознакомиться с большим aor для тех, кто еще этого не сделал. Рейтинг игры – 84/100. 

На сладкое – еще одна классика. С 17 октября в Game Pass станет доступен народный хит Fallout: New Vegas за авторством Obsidian. Отличная возможность ознакомиться с большим aor для тех, кто еще этого не сделал. Рейтинг игры – 84/100.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Игры, Компания Microsoft, Техно, Техноогии, Game Pass.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Названы лучшие напитки для здоровья печени
03 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь