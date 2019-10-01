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Call of Duty: Mobile стартовала, владельцы PC обиженными тоже не останутся

Call of Duty: Mobile стартовала, владельцы PC обиженными тоже не останутся
16:18 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Call of Duty: Mobile стартовала на iOS, Android и PC через официальный эмулятор.

Сегодня, 1 октября, во всём мире стартовала Call of Duty: Mobile — условно-бесплатное мобильное ответвление от Activision и китайской корпорации Tencent.

Как ни странно, в него можно поиграть и на PC — причём, так сказать, легально.

Call of Duty: Mobile доступна на iOS, Android и в Gameloop — официальном эмуляторе от Tencent для игр на Android. В нём есть встроенная поддержка клавиатуры и мыши, благодаря чему в Call of Duty: Mobile можно играть почти как в обычный компьютерный шутер.

На мобильных устройствах боевик собираются подружить с геймпадами.

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Сейчас в Call of Duty: Mobile есть россыпь стандартных для серии режимов на знакомых картах — Nuketown, Crash, Hijacked и других. Кроме того, в наличии "Королевская битва", ранговый матчмейкинг и боевой пропуск.

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Android, iOS, Игры, Call of Duty: Mobile, Gameloop.
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