Парные игры, которые стоят Вашего внимания (Фото)

1 Octodad: Dadliest Catch В Octodad вы управляете осьминогом, который придерживается хитрого плана, что он на самом деле человек. Все, что вам нужно сделать в Octodad, это контролировать свои руки и ноги, но, будучи осьминогом из воды, это не легко. Еще сложнее, когда ты разделяешь управление между двумя людьми. Правильно, в Octodad вы можете играть вдвоем, и вы двое постоянно переключаетесь между тем, какие части тела вы контролируете, делая некоторые довольно веселые шутки, которые заставят вас и вашего партнера смеяться от восторга.

2 Left 4 Dead 2 Кровь, оружие и зомби. Какой отличный способ провести вечер пятницы с кем-то. В "Left 4 Dead" вы и до трех других игроков должны пройти через заполненную зомби пустошь и добраться до безопасной комнаты в конце уровня. Все это время вы косите орду зомби с помощью разнообразного оружия.

3 Monster Prom Это игра-симулятор знакомств с монстрами, которая не воспринимает себя всерьез. Она постоянно смеется над собой и над нелепыми сценариями, которые, как правило, встречаются в сим-играх. Особенно весело играть с другими.

4 Grand Theft Auto Online "Grand Theft Auto Online" имеет множество проблем. Но у нас нет проблем с признанием этой игры. С учетом сказанного, GTA Online отправляет вас и ваших партнеров в город Лос-Сантос.

5 Starwhal Вы космический нарвал; по крайней мере, в этой игре вы он. Вы играете за космического нарвала, летящего сквозь звезды, пытаясь нанести удар другому космическому нарвалу в сердце. Это все, что есть в игре, но играть с вашим партнером очень весело.

6 Mario Party Mario Party и по сей день остается игрой о чистой удаче. Это веселое время, когда ты смеешься со своим партнером.

7 Майнкрафт Несмотря на репутацию, Minecraft - классика. Нет лучшей игры в песочнице, и всегда весело играть с кем-то. Будь то создание чего-то творческого друг с другом или игра в режиме выживания Minecraft, это отличный повод, чтобы возиться в открытом мире с вашим партнером.

8 Mario Kart В гоночных играх есть что-то, что всегда делает их забавными. Конечно, вы можете играть в реалистичную гоночную игру с точными измерителями скорости и надлежащим моделированием подушки безопасности (мы ничего не знаем об автомобилях). Но эти гоночные игры не такие веселые, как Марио Карт. Когда вы играете в Mario Kart со своим партнером, просто забавно говорить с ними и раздражаться, когда они бьют вас снарядами, когда вы на финише.

9 Borderlands Путешествие по планете Пандора с партнером - безусловно, лучший способ сыграть в любой Borderlands. Каждый аспект игры улучшается, когда рядом с вами есть другой охотник за хранилищами.

10 Цивилизация В Цивилизации вы создаете страну из ничего. Это игра, для завершения которой требуется много времени, и это, безусловно, одна из самых сложных игр в этом списке.

11 Cuphead Cuphead это трудно. Очень, очень, очень тяжело. Вы могли бы подумать, что игра с партнером облегчит игру, но вы ошибаетесь. Вы оба умрете метрическую массу раз, но, по крайней мере, вы будете страдать вместе.