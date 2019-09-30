Парные игры, которые стоят Вашего внимания (Фото)

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Понедельник, 30.09.2019
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17:28 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Представляем 12 лучших вирдеоиг для пары. Иногда нет ничего более расслабляющего, чем сидеть несколько часов и играть в видеоигры.

  • 1

    Octodad: Dadliest Catch

    В Octodad вы управляете осьминогом, который придерживается хитрого плана, что он на самом деле человек. Все, что вам нужно сделать в Octodad, это контролировать свои руки и ноги, но, будучи осьминогом из воды, это не легко. Еще сложнее, когда ты разделяешь управление между двумя людьми. Правильно, в Octodad вы можете играть вдвоем, и вы двое постоянно переключаетесь между тем, какие части тела вы контролируете, делая некоторые довольно веселые шутки, которые заставят вас и вашего партнера смеяться от восторга.

  • 2

    Left 4 Dead 2

    Кровь, оружие и зомби. Какой отличный способ провести вечер пятницы с кем-то. В "Left 4 Dead" вы и до трех других игроков должны пройти через заполненную зомби пустошь и добраться до безопасной комнаты в конце уровня. Все это время вы косите орду зомби с помощью разнообразного оружия.

  • 3

    Monster Prom

    Это игра-симулятор знакомств с монстрами, которая не воспринимает себя всерьез. Она постоянно смеется над собой и над нелепыми сценариями, которые, как правило, встречаются в сим-играх. Особенно весело играть с другими.

  • 4

    Grand Theft Auto Online

    "Grand Theft Auto Online" имеет множество проблем. Но у нас нет проблем с признанием этой игры. С учетом сказанного, GTA Online отправляет вас и ваших партнеров в город Лос-Сантос.

  • 5

    Starwhal

    Вы космический нарвал; по крайней мере, в этой игре вы он. Вы играете за космического нарвала, летящего сквозь звезды, пытаясь нанести удар другому космическому нарвалу в сердце. Это все, что есть в игре, но играть с вашим партнером очень весело.

  • 6

    Mario Party

    Mario Party и по сей день остается игрой о чистой удаче. Это веселое время, когда ты смеешься со своим партнером.

  • 7

    Майнкрафт

    Несмотря на репутацию, Minecraft - классика. Нет лучшей игры в песочнице, и всегда весело играть с кем-то. Будь то создание чего-то творческого друг с другом или игра в режиме выживания Minecraft, это отличный повод, чтобы возиться в открытом мире с вашим партнером.

  • 8

    Mario Kart

    В гоночных играх есть что-то, что всегда делает их забавными. Конечно, вы можете играть в реалистичную гоночную игру с точными измерителями скорости и надлежащим моделированием подушки безопасности (мы ничего не знаем об автомобилях). Но эти гоночные игры не такие веселые, как Марио Карт. Когда вы играете в Mario Kart со своим партнером, просто забавно говорить с ними и раздражаться, когда они бьют вас снарядами, когда вы на финише.

  • 9

    Borderlands

    Путешествие по планете Пандора с партнером - безусловно, лучший способ сыграть в любой Borderlands. Каждый аспект игры улучшается, когда рядом с вами есть другой охотник за хранилищами.

  • 10

    Цивилизация

    В Цивилизации вы создаете страну из ничего. Это игра, для завершения которой требуется много времени, и это, безусловно, одна из самых сложных игр в этом списке.

  • 11

    Cuphead

    Cuphead это трудно. Очень, очень, очень тяжело. Вы могли бы подумать, что игра с партнером облегчит игру, но вы ошибаетесь. Вы оба умрете метрическую массу раз, но, по крайней мере, вы будете страдать вместе.

  • 12

    Портал 2

    Серия "Портал" требует, чтобы вы решали головоломки с помощью двух разных порталов. Эта игра-головоломка в значительной степени предназначена для одного игрока, но в отличие от своего предшественника, "Портал 2" представил совместную кампанию, которая требует, чтобы два человека решали еще более сложные головоломки.

Игра PUBG скоро станет бесплатной навсегда

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