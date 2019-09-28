Игра PUBG скоро станет бесплатной навсегда

Новости технологии:В Playerunknown’s Battlegrounds скоро можно будет поиграть на халяву.

Несмотря на такую популярность этой игры, возродившую жанр Battle Royale, большая часть играков еще не оценила этот проект по причине высокого ценника и немалых системных требований. В результате скоро данная игра станет бесплатным на компьютерах. Игра сменит название на PUBG Lite – это немного урезанная версия оригинальной PlayerUnknown's Battlegrounds, которая будет работать на слабых компьютерах и не потребует оплаты.

Сейчас уже началась предварительная регистрация на участие в бета-тестировании. Также известно, что кто успеет подать заявку до 8 октября, получит бесплатные скины для M416 и AKM. Известно, что помимо сниженных системных требований, PUBG Lite стартует вместе с уникальным режимом 4 на 4 (четыре отряда по четыре игрока).

В описании сообщается, что схватка будет проходить на заброшенном складе, окруженном старыми контейнерами и транспортными средствами.

Учитывая ошеломительный успех бесплатной Fortnite, становится почему разработчики PUBG решили пойти по ее примеру и выпустить бесплатную версию. Это позволит игре набрать дополнительную аудиторию, для которой ранее игра была не доступна из-за высоких системных требований, и необходимости приобретать игру.