LOST ARK ушла в закрытый бета-тест: кто сможет поучаствовать (Видео)

Новости технологии:Стартовал закрытый бета-тест LOST ARK.

MMORPG LOST ARK добралась до закрытого бета-тестирования. Принять участие в нём могут владельцы ключей на альфа-тест и ЗБТ, а также обладатели наборов раннего доступа.

Закрытое тестирование продлится по 7 октября включительно. В рамках "беты" пользователи смогут опробовать сюжетную линию трёх материков, которую уже перевели и даже частично озвучили.

Также на русский перевели все "инстансы" трёх континентов и большинство дополнительных заданий.

Кроме того, участники теста получат комплекты валюты. На них можно приобрести оружие, доспехи и аксессуары. По завершении контента третьего материка уровень каждого игрока будет автоматически поднят до 50-го. Ещё геймерам дадут сразиться с первым хранителем Люмерионом.