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Инвестфонд Хомутынника взялся развивать быстрорастущие компании

Инвестфонд Хомутынника взялся развивать быстрорастущие компании
14:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Хомутынник создал отдельное направление Cascade Ventures.

Владелец инвестиционного фонда Cascade Виталий Хомутынник занялся инвестициями в высокотехнологичные и быстрорастущие компании.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Для этого Хомутынник создал отдельное направление Cascade Ventures.

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"Все эти компании совсем недавно были чьими-то идеями, позже стали стартапами, сейчас это компании, которые меняют целые отрасли, а их стоимость выросла в сотни раз. Сегодня в мире есть очень много новых технологичных компаний, которые ещё малоизвестны, но имеют высокий потенциал быть лидерами в тех или иных сферах, вытесняя традиционные, устоявшиеся десятилетиями бизнесы. Именно поэтому появилась идея создать отдельное направление Cascade Ventures, которое отвечает за поиск и инвестиции в высокотехнологичные и быстрорастущие компании", - написал он.

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Инвестиции, Виталий Хомутынник, Инфестфонд.
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