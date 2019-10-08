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"Укроборонпром" показал новинки разработок ОПК

"Укроборонпром" показал новинки разработок ОПК
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook Укроборонпром

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" на выставке представил шесть новейших разработок отечественного ОПК.

В Киеве открылась крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность", на которой государственный концерн "Укроборонпром" представил шесть новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба госконцерна.

Флагманом нынешней выставки от концерна является натурный образец ракетного комплекса "Нептун" в составе трех единиц: унифицированная пусковая машина, транспортно-заряжающая машина и передвижной командный пункт, который впервые представляет ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Также ГККБ "Луч" представит универсальную управляемую ракету РК-10 и тренажерный комплекс индивидуальной подготовки наводчиков легкого переносного ракетного комплекса "Корсар".

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" презентует инфракрасную головку самонаведения, а ГП "Изюмский приборостроительный завод" – оптико-прицельную станцию ОПСН-І, разработанную совместно с ГП "ГККБ "Луч".

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Кроме этого, на стенде впервые представлена радиолокационная станция 90К6Е от КП "Научно-производственный комплекс "Искра". Этот мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

"36 предприятий-участников государственного концерна "Укроборонпром" представляют на международном форуме широкий спектр продукции военного и двойного назначения. В общем концерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники", - сказано в сообщении.

Выставка "Оружие и Безопасность 2019" проходит в Международном выставочном центре в Киеве и продлится до 11 октября.

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Выставка, Укроборонпром, Оружие и безопасность.
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