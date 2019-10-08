СМИ: у Nissan сменился гендиректор

Новости Бизнеса:По данным СМИ, новым гендиректором Nissan станет Макото Усида.

Новым гендиректором Nissan Motor Co. выбран Макото Уcида, занимающий в настоящее время пост президента китайского СП Nissan, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Усида сменит на этом посту нынешнего CEO Хирото Саикаву, принявшего решение об отставке в сентябре.

Новому гендиректору Nissan предстоит решить ряд серьезных проблем в компании, включая падение прибыли, а также провести реструктуризацию бизнеса и справиться с последствиями многочисленных скандалов, в том числе, скандала вокруг экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Главным операционным директором Nissan будет назначен нынешний COO Mitsubishi Motors Corp. Ашвани Гупта, сообщают источники.

Nissan проведет пресс-конференцию в штаб квартире в Йокогаме позднее во вторник.