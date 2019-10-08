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Вторник, 08.10.2019
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"Оружие и безопасность 2019": посетители увидели макет сверхзвуковой ракеты

"Оружие и безопасность 2019": посетители увидели макет сверхзвуковой ракеты
20:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: yuzhnoye.com

Новости Бизнеса:На выставке "Оружие и безопасность-2019" презентовали макет гиперзвуковой ракеты.

Конструкторское бюро "Южное" на выставке "Оружие и безопасность-2019" в Киеве представило макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", трех ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

"Конструкторское бюро "Южное" на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", макет реактивного снаряда "Тайфун-1", макеты РН "Циклон-1М", "Циклон-4М", "Антарес", космического аппарата дистанционного зондирования Земли "YuzhSat", детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий", - говорится в сообщении.

Как известно, выставка "Оружие и безопасность - 2019" будет в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года. В ней участвуют более 370 участников, из них 48 - иностранных из 16 стран мира (США, Польши, Дании, Финляндии, Бельгии, Беларуси, Австрии, Чехии, Турции, Германии, Италии, Латвии, Хорватии, Израиля, Китая, Казахстана).

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На выставке национальными павильонами представлены США (9 компаний), Польша (5 компаний), Турция (14 компаний) и Чехия (3 компании). Среди украинских участников - 36 предприятий, входящих в состав Государственного концерна "Укроборонпром", 23 предприятия ОО "Лига оборонных предприятий Украины", два предприятия Государственного космического агентства Украины и еще более 130 государственных и частных предприятий.

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Ракета, Оружие и безопасность 2019, КП "Южное".
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