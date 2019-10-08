"Оружие и безопасность 2019": посетители увидели макет сверхзвуковой ракеты

Новости Бизнеса:На выставке "Оружие и безопасность-2019" презентовали макет гиперзвуковой ракеты.

Конструкторское бюро "Южное" на выставке "Оружие и безопасность-2019" в Киеве представило макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", трех ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

"Конструкторское бюро "Южное" на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", макет реактивного снаряда "Тайфун-1", макеты РН "Циклон-1М", "Циклон-4М", "Антарес", космического аппарата дистанционного зондирования Земли "YuzhSat", детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий", - говорится в сообщении.

Как известно, выставка "Оружие и безопасность - 2019" будет в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года. В ней участвуют более 370 участников, из них 48 - иностранных из 16 стран мира (США, Польши, Дании, Финляндии, Бельгии, Беларуси, Австрии, Чехии, Турции, Германии, Италии, Латвии, Хорватии, Израиля, Китая, Казахстана).

На выставке национальными павильонами представлены США (9 компаний), Польша (5 компаний), Турция (14 компаний) и Чехия (3 компании). Среди украинских участников - 36 предприятий, входящих в состав Государственного концерна "Укроборонпром", 23 предприятия ОО "Лига оборонных предприятий Украины", два предприятия Государственного космического агентства Украины и еще более 130 государственных и частных предприятий.