Загороднюк: Процент новой техники в ВСУ не соответствует нашим планам

Новости Украины:На Международной выставке "Оружие и безопасность 2019" побывал министр обороны.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поучаствовал в в XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Выставка проходит в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.

Отмечается, что в ходе открытия мероприятия Загороднюк обратился к присутствующим, выразив надежду на то, что присутствующим будут интересны образцы оружия и военной техники, представленные в павильонах и на открытых площадках.

От также подчеркнул важность проведения мероприятий для развития оборонного комплекса Украины.

"Процент новой техники в Вооруженных Силах Украины не соответствует нашим планам. Но здесь находятся те, кто поможет исправить эту ситуацию", - отметил Министр обороны.