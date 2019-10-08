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Загороднюк: Процент новой техники в ВСУ не соответствует нашим планам

Загороднюк: Процент новой техники в ВСУ не соответствует нашим планам
16:29 Сегодня Телеграф Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:На Международной выставке "Оружие и безопасность 2019" побывал министр обороны.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поучаствовал в  в XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Выставка проходит в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.

Отмечается, что в ходе открытия мероприятия Загороднюк обратился к присутствующим, выразив надежду на то, что присутствующим будут интересны образцы оружия и военной техники, представленные в павильонах и на открытых площадках.

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От также подчеркнул важность проведения мероприятий для развития оборонного комплекса Украины.

"Процент новой техники в Вооруженных Силах Украины не соответствует нашим планам. Но здесь находятся те, кто поможет исправить эту ситуацию", - отметил Министр обороны.

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Минобороны, ВСУ, Андрей Загороднюк, Оружие и безопасность 2019.
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