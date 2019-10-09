Коболев предлагает "повесить" долги теплокоммунэнерго на местные бюджеты

Новости Бизнеса:Коболев считает, что ответственность за за долги теплокоммунэнерго должны нести местные власти.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предлагает переложить долги теплокоммунэнерго за газ на собственников таких компаний, местные бюджеты.

Об это он сообщил в ходе Украинского газового форума.

"Мы считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, на собственников этих компаний. "Нафтогаз" будет поставлять им газ на стандартных условиях PSO. Если по завершению сезона не происходит расчёт с "Нафтогазом" за газ, то эти средства списываются с местных бюджетов", - сказал Коболев.

По его словам, на сегодня долги перед оператором ГТС компанией "Укртрансгаз" операторов газораспределительных сетей составляют приблизительно 38 млрд грн, из которых существенная часть сформировалась из-за долгов теплокоммунэнерго перед облагазами.

"Укртрансгаз" в действующей системе координат не может себя обеспечивать финансово, поскольку рынок правильно не работает", - сказал Коболев.

Он отметил, что, согласно законодательству, сегодня нельзя отключать от газоснабжения производителей тепла, однако нерешение этой ситуации не позволяет полноценно внедрить европейские правила в Украине, что ставит под угрозу завершение процесса разделения "Нафтогаза".

Коболев добавил, что другим способом решения этой проблемы может быть перекладывание долга пропорционально на всех участников рынка, что, по его словам, практически невозможно будет реализовать.