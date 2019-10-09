Скачать
Среда, 09.10.2019
Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу
Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
СМИ: актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована
Анастасия Заворотнюк частично парализована

Коболев предлагает "повесить" долги теплокоммунэнерго на местные бюджеты

Коболев предлагает "повесить" долги теплокоммунэнерго на местные бюджеты
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Коболев считает, что ответственность за за долги теплокоммунэнерго должны нести местные власти.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предлагает переложить долги теплокоммунэнерго за газ на собственников таких компаний, местные бюджеты.

Об это он сообщил в ходе Украинского газового форума.

"Мы считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, на собственников этих компаний. "Нафтогаз" будет поставлять им газ на стандартных условиях PSO. Если по завершению сезона не происходит расчёт с "Нафтогазом" за газ, то эти средства списываются с местных бюджетов", - сказал Коболев.

По его словам, на сегодня долги перед оператором ГТС компанией "Укртрансгаз" операторов газораспределительных сетей составляют приблизительно 38 млрд грн, из которых существенная часть сформировалась из-за долгов теплокоммунэнерго перед облагазами.

Коболев: "Газпром" сможет прийти на украинский рынок газа

"Укртрансгаз" в действующей системе координат не может себя обеспечивать финансово, поскольку рынок правильно не работает", - сказал Коболев.

Он отметил, что, согласно законодательству, сегодня нельзя отключать от газоснабжения производителей тепла, однако нерешение этой ситуации не позволяет полноценно внедрить европейские правила в Украине, что ставит под угрозу завершение процесса разделения "Нафтогаза".

Коболев добавил, что другим способом решения этой проблемы может быть перекладывание долга пропорционально на всех участников рынка, что, по его словам, практически невозможно будет реализовать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Тепло, Андрей Коболев, Нафтогаз Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
02 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
03 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
05 Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето врывается в Украину: &quot;теплый&quot; прогноз на 9-10 октября
Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Натали Имбрулия впервые стала мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь