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"Центрэнерго" увеличил выработку электроэнергии

"Центрэнерго" увеличил выработку электроэнергии
16:38 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В компании заявляют, что увеличили выработку электроэнергии на более чем 70%.

В октябре 2019 года энергокомпанией "Центрэнерго" запланирована выработка электроэнергии на уровне 1400 миллионов кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Центренерго".

"За июль-сентябрь ПАО "Центрэнерго" увеличило месячную выработку электроэнергии на 31% с 821 млн кВт-ч в июле до 1076 млн кВт-ч в сентябре. В октябре запланирована выработка на уровне 1400 млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре. Такое увеличение производства компании улучшает конкуренцию на рынке, уменьшает потенциальный дефицит и обеспечивает страну своим производством электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыночная доля ПАО "Центрэнерго" среди компаний тепловой генерации составляет менее 20%.

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"Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита на "рынке на сутки вперед" компания приняла решение, что начиная с ноября 90% своей электроэнергии будет продавать на "рынке на сутки вперед". Таким образом, ... по двусторонним контрактам компанией будет продаваться не более 10% электроэнергии, которая будет произведена в ноябре", - сообщили в пресс-службе.

В энергокомпании отмечают, что в сентябре на "рынке на сутки вперед" дефицит возникал почти во все часы суток, а в некоторые часы потребители могли купить лишь 30%-40% электроэнергии от своих потребностей, что приводило к нестабильности и ценовому росту.

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Электроэнергия, Центрэнерго.
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