Криптовалюта от Facebook разваливается на глазах

Новости Бизнеса:"Платежные гиганты" отказались от криптовалюты Facebook - Libra.

Visa, MasterCard, Stripe и eBay вышли из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association.

Об этом сообщает ВВС.

Mastercard, Visa, eBay и платежная компания Stripe вышли из проекта Facebook, посвященного криптовалюте Libra", - говорится в сообщении.

Это может нанести огромный удар по планам социальной сети о запуске собственной "глобальной криптовалюты".

На прошлой неделе из проекта вышла платежная система PayPal.

Представитель Stripe отметил, что проект Libra Association имеет "большой потенциал" и компания будет продолжать следить за развитием криптовалюты, чтобы снова рассмотреть сотрудничество на более поздних этапах работы Libra Association.

"Мы высоко ценим их поддержку целей и задач проекта Libra", - заявили руководители проекта, поблагодарив компаниям, которые их оставили.

Как отмечает издание, регуляторы выразили опасения по поводу криптовалюты, в частности за вероятность ее использования для отмывания денег.