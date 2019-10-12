Криптовалюта от Facebook разваливается на глазах

Visa, MasterCard, Stripe и eBay вышли из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association.
Об этом сообщает ВВС.
Mastercard, Visa, eBay и платежная компания Stripe вышли из проекта Facebook, посвященного криптовалюте Libra", - говорится в сообщении.
Это может нанести огромный удар по планам социальной сети о запуске собственной "глобальной криптовалюты".
На прошлой неделе из проекта вышла платежная система PayPal.
Представитель Stripe отметил, что проект Libra Association имеет "большой потенциал" и компания будет продолжать следить за развитием криптовалюты, чтобы снова рассмотреть сотрудничество на более поздних этапах работы Libra Association.
"Мы высоко ценим их поддержку целей и задач проекта Libra", - заявили руководители проекта, поблагодарив компаниям, которые их оставили.
Как отмечает издание, регуляторы выразили опасения по поводу криптовалюты, в частности за вероятность ее использования для отмывания денег.