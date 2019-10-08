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Противостояние с Huawei: США ищут способы поддержки европейских компаний

Противостояние с Huawei: США ищут способы поддержки европейских компаний
15:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Американские чиновники ищут способы поддержать европейских конкурентов Huawei.

США ищут способы вложить деньги в европейских конкурентов Huawei на фоне предупреждений чиновников о том, что китайская компания начинает слишком существенно доминировать в мировой гонке за новое поколение технологий мобильной связи, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники в американском правительстве предложили выдать кредиты таким компаниям, как Nokia и Ericsson, чтобы у них была возможность предлагать своим клиентам такие же выгодные финансовые условия, как Huawei.

Предложение является частью более широкой инициативы по финансированию конкурентов Huawei, крупнейшего телекоммуникационного оператора в мире, который, по мнению США, представляет угрозу для страны и ее союзников.

"Мы потеряли превосходство в сфере производства телекоммуникационного оборудования несколько десятилетий назад и теперь понимаем, что, возможно, это был не самый лучший выбор с точки зрения национальной безопасности. Почти каждое министерство и учреждение в данный момент отчаянно ищет способы вновь вернуться в игру", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник, которого цитирует FT.

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"Если мы этого не сделаем, может случиться так, что Huawei станет единственным выбором для тех, кто хочет использовать наши сети 5G", - добавил он.

Согласно данным исследовательской компании Dell'Oro, Huawei продает 28% производимого в мире телекоммуникационного оборудования. Главными конкурентами компании являются Ericsson и Nokia.

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Некоторые чиновники считают, что лучший способ борьбы с доминированием Huawei - убедиться в способности ее конкурентов заручиться финансированием, подобным многомиллиардным кредитным линиям, которые получает компания от китайских госбанков.

Другие выступают за создание американского конкурента Huawei и выясняют у крупных местных телекоммуникационных компаний, таких как Oracle и Cisco, могли бы они рассмотреть возможность выйти на рынок оборудования для радиопередачи.

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По словам источников, обе компании отвергли подобные предложения, предупредив, что это будет сопряжено с большими затратами средств и времени.

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США, Ericsson, Nokia, Cisco, Huawei, Oracle.
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