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В Штатах суд запретил выпуск криптовалюты Telegram

В Штатах суд запретил выпуск криптовалюты Telegram
04:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Криптовалюту Gram от Telegram запретили в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (SEC) подала в суд срочный иск в отношении компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.

Что случилось

«Камнем преткновения» стала криптовалюта Gram, которая стала детищем Telegram. Комиссия считает, что офшоры проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.

С января 2018 года Telegram и TON привлекли 1,7 млрд долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram. Также за это время продали около 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд Gram 39 инвесторам в США.

Telegram обещает инвесторам выпустить криптовалюту и открыть к ней доступ до 31 октября этого года.

В чем проблема

Комиссия по ценным бумагам и биржам говорит, что при этом инвесторам не сообщили информацию об операциях с токенами, финансовом положении компаний и факторах риска и управлении, как того требует закон о ценных бумагах. Кроме того, создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.

Криптовалюта от Facebook разваливается на глазах

«Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — подчеркнул представитель SEC Стефани Авакян.

Суд одобрил иск и временно запретил первичное размещение токенов. Также Telegram придется выплатить штраф.

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США, Суд, Штаты, Telegram, Криптовалюта.
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