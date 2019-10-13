В Штатах суд запретил выпуск криптовалюты Telegram

Новости Бизнеса:Криптовалюту Gram от Telegram запретили в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (SEC) подала в суд срочный иск в отношении компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.

Что случилось

«Камнем преткновения» стала криптовалюта Gram, которая стала детищем Telegram. Комиссия считает, что офшоры проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.

С января 2018 года Telegram и TON привлекли 1,7 млрд долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram. Также за это время продали около 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд Gram 39 инвесторам в США.

Telegram обещает инвесторам выпустить криптовалюту и открыть к ней доступ до 31 октября этого года.

В чем проблема

Комиссия по ценным бумагам и биржам говорит, что при этом инвесторам не сообщили информацию об операциях с токенами, финансовом положении компаний и факторах риска и управлении, как того требует закон о ценных бумагах. Кроме того, создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.

«Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — подчеркнул представитель SEC Стефани Авакян.

Суд одобрил иск и временно запретил первичное размещение токенов. Также Telegram придется выплатить штраф.