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Все права Укрсоцбанка переданы Альфа-Банку

Все права Укрсоцбанка переданы Альфа-Банку
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединились.

Акт передачи всех прав и обязательств Укрсоцбанка Альфа-Банку (оба - Киев) был утвержден решением общего собрания акционеров первого и акционера второго во вторник.

"Альфа-Банк Украина стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам", - указано в сообщении Альфа-Банка во вторник.

Согласно ему, все юридические процедуры по прекращению деятельности Укрсоцбанка будут завершены до конца 2019 года.

Собрание акционеров Альфа-Банка также утвердило увеличение уставного капитала и выпуск акций банка с целью конвертации акций Укрсоцбанка.

Кроме этого, Рафал Ющак, который с апреля 2019 года входил в состав наблюдательного совета Альфа-Банка, стал генеральным менеджером банка в Украине, сменив чеха Ивана Свитека. До этого назначения Ющак четыре года возглавлял Альфа-Банк Беларусь.

Как известно, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, - в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа проводит консолидацию активов в Украине с целью создания на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Национальный банк Украины (НБУ) 12 сентября предоставил разрешение Альфа-Банку и Укрсоцбанку на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре, а также о начале процедуры реорганизации. 23 сентября национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила обращение простых и привилегированных именных акций Укрсоцбанка.

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Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (72,159 млрд грн), Укрсоцбанк - 13-е место (33,129 млрд грн) среди 76 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

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Укрсоцбанк, Альфа-банк.
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