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Решение АМКУ оштрафовать "Львоуголь" будут оспаривать в суде

Решение АМКУ оштрафовать "Львоуголь" будут оспаривать в суде
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:АМКУ вынес решение оштрафовать на 53 млн. грн. госпредприятие "Львовуголь","Корум Украина" буде оспаривать этот штраф в суде.

ООО "Корум Украина", оштрафованное Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия "Львовуголь", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока, сообщают "Украинские новости".

"ООО "Корум Украина" возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в официальной позиции компании, опубликованной на сайте компании во вторник вечером.

"Корум Украина" считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий. "По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов", - говорится в заявлении компании.

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Напомним, 15 октября на странице Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Facebook была опубликована информация о нарушении ООО "Корум Украина" законодательства про защиту экономической конкуренции. Компанию оштрафовали на 53 млн гривен.

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АМКУ, Львовуголь, Юрий Терентьев, Корум Украина.
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