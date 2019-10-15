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ПриватБанк присоединится к разработке "Государство в смартфоне"

ПриватБанк присоединится к разработке "Государство в смартфоне"
13:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:ПриватБанк вместе с рядом министерств будет работать над системой "Государство в смартфоне".

ПриватБанк совместно с Министерством цифровой трансформации Украины подписали меморандум, который станет отправной точкой для разработки системы "государство в смартфоне".

Об этом рассказал глава нацправления ПриватБанка Петр Крумханзл.

По его словам, глава национализированного ПриватБанка встречался с главой комитета парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, министром диджитализации, после чего был подписан мемонрандум о сотрудничестве. ПриватБанк готов предоставить свой опыт в разработке "государство в смартфоне", используя полученный опыт в системе Приват24.

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Крумханзл подчеркнул, что политики обсуждают ситуацию в ПриватБанке, интересуются реальными делами в финучреждении, однако, по его мнению, за судьбу банка больше переживают иностранцы. В этом контексте глава ПриватБанка вспомнил свою встречу с послом США Тейлором, где были поставлены множество вопросов. Резюмируя, Крумханзл посетовал, что из действующей власти он не видит подобной заинтересованности.

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Напомним, новосозданное Министерство цифровой трансформации под председательством Михаила Федерова будет заниматься вопросами создания "Государство в смартфоне".

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ПриватБанк, Петр Крумханзл, Государство в смартфоне.
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