ПриватБанк присоединится к разработке "Государство в смартфоне"

Новости Бизнеса:ПриватБанк вместе с рядом министерств будет работать над системой "Государство в смартфоне".

ПриватБанк совместно с Министерством цифровой трансформации Украины подписали меморандум, который станет отправной точкой для разработки системы "государство в смартфоне".

Об этом рассказал глава нацправления ПриватБанка Петр Крумханзл.

По его словам, глава национализированного ПриватБанка встречался с главой комитета парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, министром диджитализации, после чего был подписан мемонрандум о сотрудничестве. ПриватБанк готов предоставить свой опыт в разработке "государство в смартфоне", используя полученный опыт в системе Приват24.

Крумханзл подчеркнул, что политики обсуждают ситуацию в ПриватБанке, интересуются реальными делами в финучреждении, однако, по его мнению, за судьбу банка больше переживают иностранцы. В этом контексте глава ПриватБанка вспомнил свою встречу с послом США Тейлором, где были поставлены множество вопросов. Резюмируя, Крумханзл посетовал, что из действующей власти он не видит подобной заинтересованности.

Напомним, новосозданное Министерство цифровой трансформации под председательством Михаила Федерова будет заниматься вопросами создания "Государство в смартфоне".