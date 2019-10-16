У Абрамовичуса появилось еще двое заместителей

Новости Бизнеса:Абромавичус назначил себе еще двух заместителей и директора экономического департамента.

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Абромавичус назначил двух заместителей гендиректора - по правовым вопросам и по маркетингу и сбыту, а также директора финансово-экономического департамента концерна.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Генеральный директор Айварас Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента ", - говорится в сообщении.

Как известно, 7 октября 2019 года Айварас Абромавичус назначил Константина Бушуева заместителем гендиректора по безопасности, Виталия Пахомова директором HR-департамента, Владимира Бирулю начальник управления коммуникаций.