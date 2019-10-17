Санкции нипочем: вопреки прогнозам, Huawei значительно нарастила выручку

Новости Бизнеса:Выручка Huawei выросла на 24,4%, несмотря на санкции США.

Компания Huawei отчиталась о выручке за девять месяцев 2019 года. Согласно отчёту, доход производителя смартфонов и гаджетов вырос на 24,4%, несмотря на продолжающуюся торговую войну США с Китаем.

Huawei заявила, что за первые три квартала 2019 года компания продала более 185 млн смартфонов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти цифры противоречат ранним прогнозам аналитиков, которые ожидали заметного падения прибыли компании после введения санкций со стороны США в мае текущего года.

Также Huawei объявила о подписании 60 контрактов с операторами связи на поставку оборудования для сетей 5G по всему миру.