Украинский самолет-гигант "Мрия" прокатился над оживленным автобаном (Видео)

В Twitter появился впечатляющий видеоролик, на котором АН-225 прокатился над оживленным автобаном в Германии.
На записи видно, как АН-225, медленно движется по дороге, заезжая на мост, и продолжает степенное движение над оживленной автострадой.
Известно, что ролик снят неподалеку от немецкого города Лейпциг. В сети ролик появился в паблике Aviationdailyy.
(Too much distraction) Antonov An-225‼️✈️
aviation world pic.twitter.com/xB29D7ULC4
— Aviationdaily (@Aviationdailyy) 17 октября 2019 г.
К слову, в ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.
Ан-225 "Мрия" - один из самых больших и грузоподъёмных самолётов в мире.
Интересно, что самолёт показан в фильме "2012", под названием "Антонов-500". В фильме самолёт видоизменён — имеется задняя погрузочная рампа, которая отсутствует у оригинального самолёта "Мрия".