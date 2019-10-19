Украинский самолет-гигант "Мрия" прокатился над оживленным автобаном (Видео)

Новости Бизнеса:Украинский гигант "Мрия" разработки конструкторского бюро Антонова взорвал сеть, проехавшись по мосту над автострадой в Германии.

В Twitter появился впечатляющий видеоролик, на котором АН-225 прокатился над оживленным автобаном в Германии.

На записи видно, как АН-225, медленно движется по дороге, заезжая на мост, и продолжает степенное движение над оживленной автострадой.

Известно, что ролик снят неподалеку от немецкого города Лейпциг. В сети ролик появился в паблике Aviationdailyy.

К слову, в ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

Ан-225 "Мрия" - один из самых больших и грузоподъёмных самолётов в мире.

Интересно, что самолёт показан в фильме "2012", под названием "Антонов-500". В фильме самолёт видоизменён — имеется задняя погрузочная рампа, которая отсутствует у оригинального самолёта "Мрия".