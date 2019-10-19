Лидеры неизменны: кто возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Новости Бизнеса:Apple и Google седьмой год подряд становятся самыми дорогими брендами в мире.

Консалтинговое агентство Interbrand представило свой традиционный ежегодный рейтинг самым дорогих брендов.

Уже седьмой год подряд компании Apple и Google занимают первое и второе место рейтинга. Первую оценили в $234,241 млрд, вторую — в $167,713 млрд. А это +9% и +8% за год соответственно.

На третьем месте Amazon, которому удалось всего за год нарастить свою стоимость на 24%. Сейчас компания стоит $125,263 млрд.

Далее идут Coca-Cola (снижение на 4%, до $63,365 млрд), Samsung (рост на 2%, до $61,098 млрд), Toyota (повышение на 5%, до $56,246 млрд), Mercedes-Benz (увеличение на 5%, до $50,832 млрд), McDonald’s (рост на 4%, до $45,362 млрд) и Disney (увеличение на 11%, до $44,352 млрд).

Кстати, за год компания Disney поднялась с 14 на 10 место. А вот Facebook (падение на 12%, до $39,857 млрд) покинул первую десятку и опустился на 14 место.

Совокупная стоимость брендов компаний из топ-100 оценивается сейчас в $2,13 трлн. При этом за год технологические компании из списка показали рост в 9%.