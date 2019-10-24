Скачать
Четверг, 24.10.2019
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Коболев: ГТС будет сохранена в государственной собственности

Коболев: ГТС будет сохранена в государственной собственности
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Андрей Коболев в очередной раз подчеркнул важность анбандлинга ГТС для сохранения транзита газа с РФ.

Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (законопроект об анбандлинге), ведь это является предпосылкой для сохранения транзита российского газа с 2020 года.

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время экспертного обсуждения законопроекта, сообщили в пресс-службе НАК.

"Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.

Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтому более скорое принятие законопроекта №2239-1 Верховной Радой критически важно.

Председатель правления Нафтогаза также отметил, что законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.

"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал он.

В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.

"Газпром" требует от "Нафтогаза" завершения процедуры анбандлинга

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", - отметил руководитель Нафтогаза.

Коболев также напомнил, что Газпром активно привлекает европейских партнеров к своим проектам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГТС, Нафтогаз, Андрей Коболев, Анбандлинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
03 Радиоактивные предметы, найденные в Южном, могут быть из Чернобыля
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь