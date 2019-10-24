Коболев: ГТС будет сохранена в государственной собственности

Новости Бизнеса:Андрей Коболев в очередной раз подчеркнул важность анбандлинга ГТС для сохранения транзита газа с РФ.

Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (законопроект об анбандлинге), ведь это является предпосылкой для сохранения транзита российского газа с 2020 года.

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время экспертного обсуждения законопроекта, сообщили в пресс-службе НАК.

"Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.

Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтому более скорое принятие законопроекта №2239-1 Верховной Радой критически важно.

Председатель правления Нафтогаза также отметил, что законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.

"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал он.

В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", - отметил руководитель Нафтогаза.

Коболев также напомнил, что Газпром активно привлекает европейских партнеров к своим проектам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.