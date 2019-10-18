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"Газпром" требует от "Нафтогаза" завершения процедуры анбандлинга

"Газпром" требует от "Нафтогаза" завершения процедуры анбандлинга
18:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Председатель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от спора в Стокгольмском арбитраже и от антимонопольного дела против "Газпрома".

Об этом говорится в стенограмме разговора Миллера с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает liga.net.

"До заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома", - приводит пресс-служба правительства РФ слова Миллера.

Еще одно условие для нового контракта по европейским правилам - завершение процедуры так называемого анбандлинга (выделение функции оператора ГТС в отдельную компанию).

Глава "Газпрома" заявил, что если 1 января 2020 года в Украине не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, "единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях".

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"На сегодняшний день до завершения этого процесса ещё достаточно далеко", - добавил Миллер.

Он также отметил, что Украина должна дать четкий ответ, будет ли она покупать газ напрямую у России и в каких объемах. "При этом надо понимать, что наши поставки будут дешевле на 20%, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - подчеркнул Миллер.

Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. 19 сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров по транзиту газа с участием Еврокомиссии, по итогам которых Россия впервые согласилась заключить соглашение о транзите газа по европейским правилам.

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Чтобы имплементировать европейское законодательство Украина должна выделить из НАК "Нафтогаз Украины" газотранспортную систему (ГТС) в отдельную структуру в соответствии с правилами Третьего энергетического пакета ЕС. Завершение так называемого анбандлинга Нафтогаза запланировано на 1 января 2020 года.

Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа запланирован на 28 октября.

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Дмитрий Медведев, Украина, Алексей Миллер, ГТС, Нафтогаз, Стокгольм.
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