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Медведев посетовал на продолжающиеся "газовые проблемы" в Украине

Медведев посетовал на продолжающиеся "газовые проблемы" в Украине
16:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Глава российского правительства на встрече с главой "Газпрома" обсуждал транзит газа через Украину.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины. По мнению главы российского правительства, "газовые проблемы в Украине остаются вне зависимости от смены власти", передает сайт правительства РФ.

Медведев выразил мнение, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом. Он выразил сожаление, что в результате страдают потребители.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право, — сказал премьер. — Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%".

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При этом Медведев заметил, что газовые проблемы в Украине остаются вне зависимости от смены власти. "Власти в Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются", — сказал он. Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами в Украине, в том числе во время приезда украинских коллег. "Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии, — отметил глава кабмина. — Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем — увидим. Еще некоторое время есть".

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Медведев поручил Миллеру докладывать о поступающей новой информации.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Как сообщалось, очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.

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Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, ГТС, Россия.
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