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ВР в первом чтении приняла законопроект об отделении ГТС от "Нафтогаза"

ВР в первом чтении приняла законопроект об отделении ГТС от "Нафтогаза"
17:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:По словам депутата, непринятие закона может сорвать процесс переговоров между Украиной и Россией по транзиту газа через территорию нашей страны.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

За соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1 проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что законопроект предлагает создание независимого оператора ГТС по утвержденной модели ISO (Independent System Operator).

«Модель ISO означает, что Фонд госимущества передаст газотранспортную систему Украины на правах хозяйственного ведение госкомпании, которая будет создана на базе компании «Магистральные газопроводы Украины» и будет подчинена Министерству финансов Украины. При этом у Кабинета министров останутся полномочия для принятия самых важных решений, касающиеся деятельности оператора газотранспортной системы Украины.

По словам депутата, без принятия этого закона не будет сертификации оператора газотранспортной системы Украины и не будет независимого оператора.

«Непринятие закона может сорвать процесс переговоров, которые сейчас проходят между Украиной и Россией по транзиту газа через территорию нашей страны… Никто не говорит о сдаче национальных интересов или отчуждении. Речь идет о создании независимого оператора, который будет отвечать требованиям, которые действуют в рамках Энергетического сообщества», - отметил Жупанин.

Присутствующий на заседании парламента премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать законопроект и сократить время для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы получить следующий долгосрочный контракт, гарантированный. Для этого нам нужна поддержка европейских партнеров, мы вместе находимся в переговорах. Для этого мы должны привести оператора газотранспортной системы к европейским правилам и начинать заключать договор с россиянами по европейским правилам. Это означает отделение добычи газа от поставок и транспортировки. Речь не идет о концессии и аренде ГТС. Речь идет об окончании сложных переговоров и получении долгосрочного контракта», – подчеркнул премьер.

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Верховная Рада, ГТС, Нафтогаз, Минфин, Алексей Гончарук.
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