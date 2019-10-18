Верховной Раде рекомендуют принять альтернативный законопроект о рынке земли

Новости Украины:В документе, в частности, предлагается не допускать к покупке земли юридических лиц, конечные бенефициары которых иностранцы, до 1 января 2024 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в ходе заседания согласовал альтернативный законопроект о рынке земли и рекомендует парламенту принять за основу именно эту из существующих редакций, сообщает пресс-служба комитета.

Законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 от 10 октября зарегистрировал глава профильного комитета Николай Сольский и ряд депутатов от фракции "Слуга народа".

В документе, в частности, предлагается не допускать к покупке земли юридических лиц, конечные бенефициары которых иностранцы, до 1 января 2024 года. Ограничение не распространяется на иностранных сельхозпроизводителей, которые работают в Украине более трех лет.

При этом иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но обязаны произвести ее отчуждение в течение года.

Согласно этой редакции, общая площадь земли в одни руки для юридических и физических лиц не должна превышать 0,5% сельхозземель страны.

"Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины", – сказано в документе.

Также законопроектом предлагается вносить в Государственный реестр не только запись об имущественных правах на недвижимость (участок), но также цену (стоимость) недвижимого имущества и прав на него или размер платы за пользование недвижимым имуществом по соответствующим договорам.

25 сентября Кабмин подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский исключил принятие правительственного законопроекта об открытии рынка земли в первоначальной редакции.

По словам президента, в законе о рынке земли необходимо урегулировать отношения с теми иностранцами, кто уже ведет аграрный бизнес в Украине.

На данный момент в Раде зарегистрировано 11 редакций законопроектов о рынке земли.