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Гончарук и Зеленский "услышали" фермеров: иностранцы не смогут покупать землю

Гончарук и Зеленский "услышали" фермеров: иностранцы не смогут покупать землю
18:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Глава правительства рассказал о результатах диалога с фермерами о запуске рынка земли.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о новой редакции законопроекта об открытии рынка земли, которая предполагает изменения, которые обсуждали президент Украины и главы аграрных ассоциаций.

По словам премьера в Facebook, он вместе с Владимиром Зеленским "услышал" фермеров и представителей аграриев и парламентский комитет по аграрной политике доработал представленную модель.

Среди главных изменений — запрет на покупку украинской земли будет действовать для компаний, у которых бенефициаром в конечном итоге является иностранец. Гончарук отметил, что запрет не будет касаться иностранцев, которые работают в Украине последние 3 года, уплачивая налоги в бюджет.

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На вчерашнем пресс-марафоне Владимир Зеленский заявлял, что является противником запуска рынка земли с опцией продажи земли иностранцам. В Верховную Раду поступил обновленный законопроект о запуске рынке земли, в котором были учтены замечания представителей аграрных ассоциаций, которые выразили свою позицию на встрече с Зеленским и Гончаруком.

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Рынок земли, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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