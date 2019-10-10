Иностранцам первое время будет запрещено покупать землю в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.
Напомним, Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопросы внедрения рынка сельскохозяйственной земли и проведения земельной реформы, отметив, что предложения аграриев важны для осуществления качественной реформы.
Большинство украинцев против открытия рынка земли, среди сторонников такой инициативы - молодежь.
Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.