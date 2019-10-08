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Украинцы против рынка земли, даже молодежь

Украинцы против рынка земли, даже молодежь
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Большинство украинцев против открытия рынка земли, среди сторонников такой инициативы - молодежь.

Введение продажи земли сельскохозяйственного назначения, согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 19% опрошенных, 73% - против этой инициативы, 8% - не определились.

Согласно обнародованному пресс-релизу "Рейтинга", относительно высокий уровень поддержки рынка земли наблюдается среди молодых и более состоятельных респондентов, а так же владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названиях категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

"Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против разрешить иностранцам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы", - отмечается в пресс-релизе.

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В "Рейтинге" отмечают, что 74% опрошенных считают, что решение о введении продажи земель сельхозназначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме, 17% имеют противоположное мнение.

Как отмечается в результатах исследования, 58% считают, что земли с/х назначения должны быть в госсобственности, по образцу Канады или Израиля, 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться, 20% респондентов не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка.

По результатам опросов с 2012 года количество украинцев, которые поддерживают рынок земли, постепенно растет - с 9% в 2012 году до 20% в июне 2019 года - и лишь незначительно снизился до 19% в сентябре 2019 года. При этом с ноября 2018 года увеличилось и количество противников рынка земли с 66% до 73% в сентябре 2019 года.

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"За доминирование государственной собственности на землю выступают чаще старшие и более бедные опрошенные, и те, у кого нет паев, за другую модель - более молодые, богатые и владельцы паев, которые их самостоятельно обрабатывают. Но при этом даже среди названных последних категорий не менее половины выступает за канадскую или израильскую модель земельного рынка", - отметил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив на пресс-конференции.

Главными преимуществами введения продажи земли опрошенные, чаще всего называли следующие: владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%); это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%); продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%); это позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%); это позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%). 35% опрошенных не видят никаких преимуществ в снятии моратория на продажу пахотных земель.

Главными рисками от внедрения продажи земель чаще респонденты всего называли возможную скупку земли иностранцами (41%); то, что владельцы паев могут быть обмануты при продаже (31%), то, что введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); скупку земли олигархам (23%). 17% считают, что свободную продажу земли нельзя вводить в условиях войны, 16% видят угрозу уничтожения мелкого и среднего бизнеса на селе, по 13% считают, что воплощение этой инициативы приведет к ускорению вымирания сел или лишение селян стабильного дохода от предоставления паев в аренду. Только 5% не видит никаких рисков от введения свободного рынка.

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Мысив указал, что "об угрозах продажи земли иностранцам, обмане владельцев паев и несовершенстве действующего законодательства чаще всего говорили владельцы паев, которые их лично обрабатывают".

Опрос проведен методом face-to-face (личное формализованное интервью). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019 года.

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Украина, Рынок земли, Опрос, Продажа земли.
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