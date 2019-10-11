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Сельхоз земли Украины внесут в реестр Госгеокадастра: сроки

Сельхоз земли Украины внесут в реестр Госгеокадастра: сроки
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В плане действий правительства сельскохозяйственные планируется включить в реестр Госгеокадастра.

Согласно плану правительства, все сельскохозяйственные земли в Украине будут внесены в реестр Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра до 1 августа 2020 года, а в этом году будет внесена большая их часть – 1 млн гектар.

Как передает корреспондент, об этом на брифинге заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"На последнем совещании у премьер-министра было дано поручение до 1 августа 2020 года внести все ведомости про сельскохозяйственные земли государственной формы собственности", - сказал он.

"В этом году мы двигаемся согласно графику, будет внесена площадь 1 млн гектаров. А на следующий год останется еще полмиллиона, чего до августа более чем достаточно, чтобы 100% было внесено в кадастр", - добавил замминистра.

Украинцы против рынка земли, даже молодежь

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

25 сентября Кабмин подал в Верховную Раду законопроект ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

В Раде обновился законопроект о рынке земли: детали

Вчера, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский исключил принятие правительственного законопроекта об открытии рынка земли в нынешней редакции.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Рынок земли, Земля, Земли, Госгеокадастр, Сельхоз земли.
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