Украина надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре

Новости Украины:Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду на скорейшую встречу Владимира Зеленского с другими лидерами "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для проведения встречи в "нормандском" формате c лидерами Германии, Франции и РФ.

Пристайко отметил, что украинская сторона надеется на встречу "нормандской четверки" в ноябре 2019 года.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - заявил глава МИД в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 18 октября.

Отметим, ранее на своем рекордном пресс-марафоне Владимир Зеленский допустил, что встреча с лидерами "нормандской четверки" состоится в ноябре.