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Четверг, 10.10.2019
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
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"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна

"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
21:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Глава государства анонсировал примерные сроки определения даты встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе, а также ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения саммита – ред.) будет в этом году, думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский в ходе продолжающегося более 11 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский сегодня заявил, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии

Глава МИД Украины ранее сообщал, что дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена.

РФ в ОБСЕ говорит, что перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. 

Владимир Зеленский называл условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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