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Зеленский выступает за новый порядок выполнения Минских соглашений

Зеленский выступает за новый порядок выполнения Минских соглашений
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В будущей встрече в "Нормандском формате" будут обсуждены изменения порядка выполнения Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"В целом я не удовлетворен тем Минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в Минском документе, все это мы хотим обсудить в Нормандском формате. Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран Нормандского формата – ред.), а не представителям (сторон, участвующих в переговорах ТКГ – ред.) в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Как сообщалось, "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", согласованный лидерами "нормандской четвёрки", был подписан в Минске 12 февраля 2015 года представителями России, Украины и ОБСЕ, а также Александром Захарченко и Игорем Плотницким без указания их должностей и статуса.

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Владимир Зеленский, Минские соглашения, Нормандский формат, ТКГ.
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