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Выборы на Донбассе: США и ОБСЕ поставили условие России

Выборы на Донбассе: США и ОБСЕ поставили условие России
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:США и ОБСЕ настаивают на выводе российский войск с восточной части Украины.

До местных выборов на востоке Украины Россия должна выполнить обязательства в рамках Минских соглашений: вывод своих сил, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в "Л/ДНР".

Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Наше внимание должно сосредоточиться на безопасности. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая полное соблюдение режима прекращения огня, вывод войск и прекращение поддержки, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, перед тем, как продвигаться с местными выборами на востоке Украины", - заявила американский дипломат.

В миссии США при ОБСЕ заявили, что последние события на востоке Украины обнадеживают. После установившегося режима прекращения огня 21 июля общий уровень насилия снизился, стороны начали долгожданный ремонт пешеходного моста в Станице-Луганской, также есть прогресс в разминировании. "Мы также приветствуем недавний диалог между Украиной и Россией и надеемся на дальнейшую деэскалацию конфликта, начиная с разведения сил в Золотом и Петровском 7 октября", - сообщила Лейн Дарнелл Баль.

Во время заседания в миссии США при ОБСЕ еще раз подчеркнули полную поддержку Вашингтоном суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Россия не против обменять заключенных в формате "все на все"

"Мы присоединяемся к нашим европейским и других партнеров, подтверждая, что наши связанные с "Минском" санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнула дипломат.

3 октября Президент Владимир Зеленский объяснил украинцам последние действия властей по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности относительно "формулы Штайнмайера".

1 октября, Зеленский заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

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В то же время ряд украинских партий,активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этой "дорожной карты". По их мнению, сначала должна быть выполнена такая часть Минских соглашений. То есть вывод войск и возобновление контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

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Украина, США, Россия, ОБСЕ, РФ, Донбасс, Выборы на Донбассе, Минские соглашения, Формула Штайнмайера.
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