Россия не против обменять заключенных в формате "все на все"

Новости Украины:По словам Пескова, все зависит от того насколько обе стороны готовы вести переговоры.

В Российской Федерации заявляют, что не против провести обмен с Украиной в формате "все на все". В частности об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков. Он сообщил, что работа в этом направлении ведется.

По словам Песков обменять заключенных по формуле "все на все", должно быть конечной и приоритетной целью переговоров. Он также добавил, что все зависит от готовности обеих сторон и сказал, что работа в этом направлении ведется.

Как сообщалось ранее, Глава МИД украины, анонсировал новый грандиозный обмен заключенными между Украиной и РФ. По словам Пристайко, провести такой обмен планируют уже на следующей неделе. В то же время он не стал сообщать каких либо подробностей касательно обмена.

Напомни, ранее Украина и Российская Федерация обменялись заключенными в формате "35 на 35".

Как сообщалось ранее, в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".