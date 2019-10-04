Скачать
Пятница, 04.10.2019
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Ливерпуль - Лестер: каковы шансы у Роджерса остановить "машину" Клоппа
Ливерпуль - Лестер: каковы шансы у Роджерса остановить "машину" Клоппа
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Россия не против обменять заключенных в формате "все на все"

Россия не против обменять заключенных в формате "все на все"
13:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По словам Пескова, все зависит от того насколько обе стороны готовы вести переговоры.

В Российской Федерации заявляют, что не против провести обмен с Украиной в формате "все на все". В частности об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков. Он сообщил, что работа в этом направлении ведется. 

По словам Песков обменять заключенных по формуле "все на все", должно быть конечной и приоритетной целью переговоров. Он также добавил, что все зависит от готовности обеих сторон и сказал, что работа в этом направлении ведется. 

Как сообщалось ранее, Глава МИД украины, анонсировал новый грандиозный обмен заключенными между Украиной и РФ. По словам Пристайко, провести такой обмен планируют уже на следующей неделе. В то же время он не стал сообщать каких либо подробностей касательно обмена. 

Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси

Напомни, ранее Украина и Российская Федерация обменялись заключенными в формате "35 на 35". 

Как сообщалось ранее, в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Дмитрий Песков, Обмен, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Состав ЦИК, Программа деятельности и &quot;прослушка&quot;: что рассмотрит Рада в пятницу
Повестка дня работы Верховной Рады в пятницу
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь