"Укрзализныцу" поделят на три оператора: сроки, планы, комментарии

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" планирует завершить разделение на 3 функциональные компании до 2022 года.

АО "Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский в ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать".

"Если говорить по срокам: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 года - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделению ", - отметил он.

Как сообщил Саболевский, правление компании поддерживает идею ее дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет владеть тремя вышеуказанными компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабмин намерен в ближайшие пять лет провести IPO для "Укрзализныци".