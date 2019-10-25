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"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн

"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн
23:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации долга.

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила в пятницу о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году.

Согласно релизу, в результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Помимо того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

"Группа продолжает свою деятельность, уделяя основное внимание ключевым стратегическим инициативам, таким как реализация инвестиционной программы, диверсификация своего географического присутствия и ассортимента продукции с целью укрепления своего положения в качестве ведущего производителя труб и колес на традиционных рынках и увеличения продаж своей продукции на мировых рынках", подчеркивается в заявлении группы.

Также отмечается, что группа высоко ценит поддержку, оказанную ей всеми заинтересованными сторонами в процессе реструктуризации. Группа считает, что устойчивая и надежная структура капитала была обеспечена в результате реструктуризации и обеспечит прочную основу для будущего роста бизнеса.

Как сообщалось, срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе. В период с 2012 по 2016 гг. выручка и EBITDA группы сократились на 71% и 85% соответственно, что привело к снижению способности компании погашать долг. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Как отмечала компания, с тех пор доход и EBITDA восстановились, увеличившись в 2017 году на 59% и 158% соответственно по сравнению с 2016 годом. В 2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

В документах также указывалось, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc.

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"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

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Компания, евробонд, Еврооблигация, Интерпайп.
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