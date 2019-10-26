В Брюсселе пройдет встреча глав Нафтогаза и Газпрома

Новости Бизнеса:В понедельник пройдут трехсторонние газовые переговоры между Украиной и РФ.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович будет председательствовать 28 октября на четвертом раунде трехсторонних газовых переговоров между РФ и Украиной.

Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

"В понедельник, 28 октября, в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной о долгосрочном транзите газа по территории Украины после 2019 года", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Накануне трехсторонней встречи вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведёт двусторонние переговоры с обеими делегациями: Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и делегацией РФ во главе с министром энергетики Александром Новаком. На переговорах также будут присутствовать руководители Нафтогаза и Газпрома.

"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - сказал Шефчович.

На переговорах стороны сосредоточатся на таких направлениях как отображение энергетических правил ЕС в будущем рамочном соглашении, необходимая продолжительность будущего соглашения, необходимые объемы, тарифы.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров на политическом уровне состоялись 17 июля 2018 года, 21 января 201 года и 19 сентября 2019 года.

Трехсторонняя встреча начнется в 14:30, после чего запланирована пресс-конференция Мароша Шефчовича.