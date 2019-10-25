Газа хватит всем: "Нафтогаз" закачал рекордное его количество

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" продолжает закачивать газ в подземные хранилища, превысив прошлогодний показатель.

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до 21,6 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 млрд кубометров, что на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Закачка газа в ПХГ продолжается", - говорится в сообщении.

Компания заверяет, что такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Как сообщалось, для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов Нафтогаз планировал закачать не менее 20 млрд кубометров газа.

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