Скачать
Четверг, 24.10.2019
Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне

Отопительный сезон в Киеве: в "Нафтогазе" обратились к Кличко

Отопительный сезон в Киеве: в "Нафтогазе" обратились к Кличко
10:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают целесообразным подключение отопления на следующей неделе в Киеве выборочно, с учетом довольно высоких среднесуточных температур воздуха.

"Не хотим портить настроение господину Кличко (городскому голове Киева Виталию Кличко - ред.), но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11", - говорится в сообщении на странице НАК в Фейсбуке.

В компании отметили, что понимают беспокойство за температурный режим в больницах и детсадах, но, "возможно, стоит подойти к подключению выборочно", чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух.

Кроме того, напомнили в "Нафтогаз Украины", на следующей неделе будут школьные каникулы, поэтому отапливать пустые классы также "нет смысла".

23 октября мэр Киева Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября, но для полного запуска системы теплоснабжения понадобится 7-10 дней.

Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра мы начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе, поэтому для ее запуска в полную мощность технологически нам понадобится приблизительно 10 дней. А начинается отопительный сезон 25 октября", - процитировала мэра его пресс-служба.

Кличко также сообщил, что договоры по закупке газа с НАК "Нафтогаз Украины" подписаны и "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Нафтогаз, КГГА, Отопление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
03 Суд обязал Госдеп обнародовать документы по Украине
04 Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь