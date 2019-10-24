Отопительный сезон в Киеве: в "Нафтогазе" обратились к Кличко

Новости Украины:"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают целесообразным подключение отопления на следующей неделе в Киеве выборочно, с учетом довольно высоких среднесуточных температур воздуха.

"Не хотим портить настроение господину Кличко (городскому голове Киева Виталию Кличко - ред.), но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11", - говорится в сообщении на странице НАК в Фейсбуке.

В компании отметили, что понимают беспокойство за температурный режим в больницах и детсадах, но, "возможно, стоит подойти к подключению выборочно", чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух.

Кроме того, напомнили в "Нафтогаз Украины", на следующей неделе будут школьные каникулы, поэтому отапливать пустые классы также "нет смысла".

23 октября мэр Киева Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября, но для полного запуска системы теплоснабжения понадобится 7-10 дней.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра мы начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе, поэтому для ее запуска в полную мощность технологически нам понадобится приблизительно 10 дней. А начинается отопительный сезон 25 октября", - процитировала мэра его пресс-служба.

Кличко также сообщил, что договоры по закупке газа с НАК "Нафтогаз Украины" подписаны и "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.