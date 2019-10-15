Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве

Новости Украины:С началом отопительного сезона постепенно в украинские дома поступает тепло.

Тепло в дома украинцев подали уже в семи областях, к объектам социальной сферы - в 19 областях и в Киеве. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"15 октября по информации ОГА и КГГА - объекты жилищной сферы отапливаются в 7 областях, объекты социальной сферы - 19 областях и Киеве", - сообщили в ведомстве и предоставили инфографику, где отражен процент подключения к теплу по областям.

Добавим, 11 октября в министерстве отмечали, что в 18 областях и Киеве начато отопление объектов социальной сферы, объектов жилищной сферы - в 8 областях.

Ранее глава украинского правительства Алексей Гончарук на своем Youtube-канале «Чашка премьера» рассказал о подготовке и трудностях, связанных с отопительным сезоном.

Напомним, в Украине отопительный сезон традиционно начинается 15 октября, однако подача тепла в дома с центральным теплоснабжением осуществляется после среднесуточной температуры +8 градусов.

Правительство также согласовало меры по началу отопительного сезона на Донбассе.