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Суд Амстердама арестовал акции оператора российского газопровода

Суд Амстердама арестовал акции оператора российского газопровода
18:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нидерланды арестовали акции оператора "Турецкого потока".

Решением окружного суда Амстердама арестованы 100% акций компании South Stream Transport BV, которая занимается строительством газопровода "Турецкий поток", который должен поставлять газ из РФ по дну Черного моря в европейскую часть Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление"Турецким потоком", - сообщил Витренко в Facebook.

Он отметил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

"Многие другие активы "Газпрома" судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда", - добавил Витренко.

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В South Stream при этом заявляют, что арест акций компании не отразится на работе "Турецкого потока".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

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Газпром, Россия, Нидерланды, Турецкий поток, South Stream Transport BV.
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