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Украина, ЕС и Россия проведут переговоры о транзите газа: детали

Украина, ЕС и Россия проведут переговоры о транзите газа: детали
16:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Брюсселе 28 октября состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет переговоры с делегациями Украины и Российской Федерации.

"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - сказал Шефчович.

По информации Еврокомиссии, на переговорах стороны обсудят, как отразить энергетические правила Европейского Союза в будущем рамочном соглашении о транзите газа, продолжительность будущего контракта и тарифы.

21 октября в Брюсселе представители Украины, ЕС и России провели технические консультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров о транзите газа после 1 января 2020 года.

В Брюсселе пройдет встреча глав Нафтогаза и Газпрома

По информации пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", на переговорах речь шла о подписании соглашения о взаимодействии между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.

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Украина, ЕС, ГТС, Еврокомиссия, Россия, Нафтогаз.
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