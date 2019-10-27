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Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу

Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
00:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла рейс из Львова в Шарджу.

Сегодня в международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ), и заявила о постоянном базировании своего лайнера на территории аэропорта Львов, для выполнения регулярных и чартерных рейсов авиакомпании, сообщает пресс-служба аэропорта Львов.

"Уровень сотрудничества с аэропортом "Львов" уже на таком уровне, что есть необходимость в базирования самолета, который будет обслуживать, как регулярные так и чартерные рейсы авиакомпании", - говорится в сообщении, на официальной странице аэропорта Львов в соцсети Фейсбук в субботу.

"Мы очень рады, что авиакомпания SkyUp приняла решение сразу после начала сотрудничества вывести его на более высокий уровень. Ожидаем от них еще одного базового самолета на весну следующего года, а также новых направлений и увеличение количества рейсов", - рассказала директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

Госавиаслужба не разрешила компании SkyUp осуществлять рейсы Киев-Гоа

В планах авиакомпании начать полеты из аэропорта "Львов" в Париж (Бове) и Тель-Авив.

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Львов, Авиакомпания, Шарджа, SkyUp.
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