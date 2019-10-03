Госавиаслужба не разрешила компании SkyUp осуществлять рейсы Киев-Гоа

Новости Бизнеса:Компания хотела осуществлять полеты один раз в неделю, однако Госавиаслужба отказала в эксплуатации линии.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) отказала украинской авиакомпании SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии по маршруту Киев – Гоа (Индия).

Об этом сообщила пресс-служба Госавиаслужбы.

"Отказать ООО "Авиакомпания Скайап" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев - Гоа (Республика Индия) - Киев (частота полетов один рейс в неделю) для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину на основании части восьмой статьи 94 Воздушного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что Госавиаслужба Украины приняла решение не ограничивать право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию воздушной линии Киев - Гоа (Индия) для регулярных рейсов.

Кроме того, Госавиаслужба разрешила летать авиакомпании SkyUp на регулярной основе из Львова в Париж (аэропорт Бове, Франция) с частотой полетов два раза в неделю; авиакомпании YanAir – из Харькова в Тель-Авив (Израиль) с частотой полетов три раза в неделю, из Одессы в Тель-Авив, Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия) с частотой полетов четыре раза в неделю и Пафос (Кипр) с частотой полетов три раза в неделю), а также из Киева в Дрезден (Германия) с частотой полетов четыре раза в неделю, Осло (Норвегия) с частотой пять раз в неделю) и Ригу (Латвия) с частотой полетов семь раз в неделю.

Госавиаслужба также одобрила увеличение количества рейсов авиакомпании SkyUp из Киева в Пардубице (Чехия) с трех до семи, из Киева во Львов и Запорожье - с четырех до семи.

Помимо этого, Госавиаслужба аннулировала права авиакомпаний "Черноморские авиалинии" и "Европа Эйр" на эксплуатацию воздушных линий в других государствах и право "ФАНэйр" на регулярные воздушные перевозки из Киева в Батуми, Тбилиси (Грузия), Салоники, Афины (Греция), Тирану (Албания), Болонью (Италия), Стокгольм (Швеция), а также из Львова в Афины и из Харькова в Тбилиси.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up. Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а с конца декабря она запустила регулярные рейсы.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

ООО "Янэйр ЛТД" (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года в Житомире. Авиакомпания YanАir базируется в аэропорту "Киев".

В состав флота YanAir входит два самолета Boeing B737-400, два самолета Boeing B737-300, Airbus A320 и Airbus A321.