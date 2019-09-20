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Авиакомпании и аэропорт "Борисполь" теряют международный рынок транзитных перевозок

Авиакомпании и аэропорт "Борисполь" теряют международный рынок транзитных перевозок
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине же авиация развивается не благодаря, а вопреки, считает топ-менеджер компании.

Соседние страны вкладывают десятки миллионов долларов в инфраструктуру своих транзитных авиационных хабов в расчете перевозить через свои мегатерминалы 200 млн. пассажиров в год. Потому что знают, что это важно для экономики страны.

Об этом заявил недавно назначенный президент МАУ Евгений Дыхне.

В Украине же авиация развивается не благодаря, а вопреки. В результате сейчас национальные авиаперевозчики и аэропорт "Борисполь" теряют международный рынок транзитных перевозок.

"Проще говоря, национальный перевозчик оказался в значительно худших условиях, чем его ближайшие конкуренты из Турции, Польши, Латвии, и даже Беларуси", – утверждает руководитель МАУ.

Среди причин ухудшения конъюнктуры на авиационных направлениях через Украину он называет непродуманную политику государства.

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С одной стороны, существует излишняя регуляция и налоговое давление (вывод больших дивидендов из аэропорта, высокие акцизы на топливо, тарифов на аэронавигацию и т.п.).

С другой, – национальные авиакомпании из-за запрета вынуждены облетать территорию России. "Необходимость облета территории неподконтрольных восточных регионов Украины, Крыма, а также территории Российской Федерации предполагает увеличение маршрута полета, а, следовательно, и расходов непомерно дорогого авиатоплива", – пояснил он экономические взаимосвязи.

Это делает МАУ неконкурентным как по времени в пути, так и по стоимости перелета. "Если говорить на языке цифр, то за последние пять лет МАУ переплатила $216 млн", – уточнил Дыхне.

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Кроме того, это нарушает хабовую бизнес-модель, ведь подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в "Борисполе" становится не выгодным.

Президент МАУ обратил внимание властей, что Украине для выхода из финансовой турбулентности нужны ключевые реформы в авиаотрасли: "В данной ситуации нужно быть реалистами. Мне, как новому президенту авиакомпании, доступны исключительно финансовые инструменты - оптимизация и сокращение. А политические и законодательные инструменты подвластны политикам и депутатам".

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Аэропорт, РФ, МАУ, Борисполь, Авиаперевозчики, Евгений Дыхне.
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