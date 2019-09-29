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В Европу по скидкам: МАУ распродает авиабилеты

В Европу по скидкам: МАУ распродает авиабилеты
15:57 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твитер

Новости Украины:Получить скидку можно путем активации специального промо-кода.

Авиакомпания МАУ распродает билеты на рейсы из Украины в семь европейских стран со скидкой в $15. Скидка будет действовать в период с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

Об этом пишет Avianews.com.

Также сообщается, что рейсы из Киева являются прямыми, а из региональных аэропортов будут выполняться с пересадкой в аэропорту «Борисполь».

Как стало известно, получить скидку можно путем активации специального промо-кода для перелетов в обе стороны. Данный код будет действовать на тарифы эконом-класса, включающие багаж: Economy Standard и Economy Premium. В то же время сообщается, что он не распространяется на билеты эконом-класса без багажа Economy Light, а также билеты бизнес-класса.

Акционные направления из Киева, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы, Харькова и Черновцов:

Германия: Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт;

Испания: Мадрид;

Италия: Венеция, Милан и Рим;

Латвия: Рига;

Финляндия: Хельсинки;

Чехия: Прага;

Швеция: Стокгольм.

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Для получения скидки на главной странице сайта МАУ необходимо в графе промо-код ввести SCMG83BF, выбрать маршрут по акционному направлению в обе стороны и совершить бронирование на рейсы, которые участвуют в акции. Промо-код действителен для бронирований до 30 октября 2019 года.

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Все по теме:

Германия, Украина, Италия, Испания, Швеция, Чехия, Финляндия, МАУ, Латвия, Рейсы, Борисполь, Авиабилеты.
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