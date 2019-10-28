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"Нафтогаз" инициирует закупки природного газа на УЭБ

"Нафтогаз" инициирует закупки природного газа на УЭБ
13:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Компания "Нафтогаз" вышла на электронную биржевую площадку.

Компания "Нафтогаз Украины" впервые закупила более 12 миллионов кубометров природного газа на торгах УЭБ.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской электронной биржи.

В компании считают, что благодаря выходу "Нафтогаза" на биржевые торги, у компании получиться повысить открытость формирования рыночной цены газа и значительно увеличить объемы биржевой газовой торговли в Украине.

О факте выхода "Нафтогаз Украины" на электронную биржевую площадку высказался Гендиректор Украинской электронной биржи.

Газа хватит всем: "Нафтогаз" закачал рекордное его количество

Александр Коваленко указывает, что благодаря этому отечественные газодобывающие компании смогут продавать газ по рыночным ценам "самому большому игроку в отрасли".

Отметим также, что уже состоялось три торговых сессии по закупке природного газа на УЭБ. Большинство из купленных 12 млн кубометров газа это ресурс ноября или газ в Подземных хранилищах газа с передачей в ноябре.

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Нафтогаз, Уэб, Александр Коваленко.
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