"Нафтогаз" инициирует закупки природного газа на УЭБ

Новости Бизнеса:Компания "Нафтогаз" вышла на электронную биржевую площадку.

Компания "Нафтогаз Украины" впервые закупила более 12 миллионов кубометров природного газа на торгах УЭБ.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской электронной биржи.

В компании считают, что благодаря выходу "Нафтогаза" на биржевые торги, у компании получиться повысить открытость формирования рыночной цены газа и значительно увеличить объемы биржевой газовой торговли в Украине.

О факте выхода "Нафтогаз Украины" на электронную биржевую площадку высказался Гендиректор Украинской электронной биржи.

Александр Коваленко указывает, что благодаря этому отечественные газодобывающие компании смогут продавать газ по рыночным ценам "самому большому игроку в отрасли".

Отметим также, что уже состоялось три торговых сессии по закупке природного газа на УЭБ. Большинство из купленных 12 млн кубометров газа это ресурс ноября или газ в Подземных хранилищах газа с передачей в ноябре.