Премьер: Кейс ПриватБанка является ключевым для инвесторов

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук заявил, что дело ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук полагает, что кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности.

"У нас не диктатура, нет возможности ввести военное положение и сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А тот кейс (ПриватБанка - ред.), о котором вы упомянули, - он является ключевым и знаковым в этой борьбе", - сказал он в Мариуполе во вторник в ходе Первого инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine".

Премьер подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, если инвесторы не убедятся в том, что кейс ПриватБанка не может быть решен за счет налогоплательщиков. "Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность для нас и интересы государства, и интересы плательщиков налогов являются точно ключевыми", - сказал он.

Премьер также отметил, что Украине необходимы диалог и совместные решения с международными партнерами. "Не так давно делегация наших министров работала в США, и мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину, и мы рассчитываем на то, что все-таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", - добавил он.

В ходе пресс-брифинга Гончарук уточнил, что, как ожидается, миссия МВФ прибудет в Украину в ноябре, чтобы продолжить переговоры о новой программе для Украины, и выразил надежду, что новая программа будет подписана в ближайшие месяцы. "Я бы хотел, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - сказал он.